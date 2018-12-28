У січні відбудеться незвичне місячне затемнення: його побачать і українці

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Місячне затемнення у січні 2019
Місячне затемнення у січні 2019 / Фото з відкритих джерел

У ніч на 21 січня на Землі можна буде спостерігати за незвичним затемненням Місяця. Це буде відносно рідкісна астрономічна подія, адже Місяць отримає відтінок іржі і буде виглядати більшим, ніж зазвичай.

Про це повідомляє Science Alert.

Тоді відбудеться повне місячне затемнення, яке співпаде з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

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Усі фази затемнення зможуть побачити жителі Північної і Південної Америки. Частково затемнення буде видно в Африці та Європі, зокрема в Україні.

Українці зможуть побачити напівтіньове затемнення о 4:37, а початок повного тіньового затемнення - о 6:41.

А от максимальна фаза затемнення буде після 7 ранку за київським часом, тож над Україною вже зійде сонце.

Незвичний колір Місяця з’явиться через розсіювання і заломлення сонячного світла крізь нашу атмосферу, коли Місяць проходить крізь тінь Землі під час повного місячного затемнення.

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Теги: Техно Місяць Космос
Джерело: Техно
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