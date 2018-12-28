У січні відбудеться незвичне місячне затемнення: його побачать і українці

Місячне затемнення у січні 2019 / Фото з відкритих джерел

У ніч на 21 січня на Землі можна буде спостерігати за незвичним затемненням Місяця. Це буде відносно рідкісна астрономічна подія, адже Місяць отримає відтінок іржі і буде виглядати більшим, ніж зазвичай.