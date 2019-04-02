У США падіння метеориту потрапило на відео

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У США впав метеорит
У США впав метеорит / Скріншот з відео

У ніч з 31 березня на 1 квітня в небі над Флоридою спалахнув величезний метеорит. Цей момент випадково потрапив на відео автомобільного реєстратора.

До того ж, цю подію записали камери відеоспостереження та інфрачервона камера супутника NASA, передає сайт "Популярна механіка".

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За деякими даними, метеорит впав недалеко від міста Перрі, в 55 кілометрах на південний схід від Таллахассі, столиці штату Флорида.

Падіння метеориту в США: дивіться відео

Спалах мав незвичайний зеленуватий відтінок, що свідчить про те, що в небесному тілі був підвищений вміст магнію.

Місцеве відділення метеорологічної служби в соцмережі опублікувало кілька кадрів зі слідом боліда (великий вогняно-яскравий метеор – 24), зроблених на інфрачервоний детектор супутника GOES-16. Він проводить атмосферні і поверхневі вимірювання Західної півкулі для прогнозування погоди.

Що таке метеорит?Це тіло космічного походження. Більшість знайдених метеоритів мають масу від декількох грамів до декількох десятків тонн (найбільший із знайдених метеоритів – Гоба, його вага була близько 60 тонн). За добу на Землю падає приблизно 5-6 тонн метеоритів, або 2 тисячі тонн на рік. Найвідомішим метеоритом є космічний камінь, що впав у Челябінську 15 лютого 2013 року. Вибухова хвиля під час проходження небесного тіла атмосферою пошкодила тисячі будівель у Челябінську та області. Дослідники вважають, що він є ровесником Сонячної системи.

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Теги: Новини України Новини Техно Техно Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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