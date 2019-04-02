У США падіння метеориту потрапило на відео

У ніч з 31 березня на 1 квітня в небі над Флоридою спалахнув величезний метеорит. Цей момент випадково потрапив на відео автомобільного реєстратора.

До того ж, цю подію записали камери відеоспостереження та інфрачервона камера супутника NASA, передає сайт "Популярна механіка".

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За деякими даними, метеорит впав недалеко від міста Перрі, в 55 кілометрах на південний схід від Таллахассі, столиці штату Флорида.

Падіння метеориту в США: дивіться відео

Спалах мав незвичайний зеленуватий відтінок, що свідчить про те, що в небесному тілі був підвищений вміст магнію.

Місцеве відділення метеорологічної служби в соцмережі опублікувало кілька кадрів зі слідом боліда (великий вогняно-яскравий метеор – 24), зроблених на інфрачервоний детектор супутника GOES-16. Він проводить атмосферні і поверхневі вимірювання Західної півкулі для прогнозування погоди.

Did you see it? A meteor was caught on GOES Lightning Mapper (GLM) around 3:52Z or 11:52 PM ET! pic.twitter.com/6FnUCN83EJ — NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) March 31, 2019

Що таке метеорит?Це тіло космічного походження. Більшість знайдених метеоритів мають масу від декількох грамів до декількох десятків тонн (найбільший із знайдених метеоритів – Гоба, його вага була близько 60 тонн). За добу на Землю падає приблизно 5-6 тонн метеоритів, або 2 тисячі тонн на рік. Найвідомішим метеоритом є космічний камінь, що впав у Челябінську 15 лютого 2013 року. Вибухова хвиля під час проходження небесного тіла атмосферою пошкодила тисячі будівель у Челябінську та області. Дослідники вважають, що він є ровесником Сонячної системи.

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