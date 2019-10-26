У США розробили пристрій для обіймів

Американська художниця Люсі Макрей створила оригінальний пристрій для обіймів. Він має вигляд килима. Як розповіла розробниця, такий пристрій вона створила для тих, кому не вистачає тактильної близькості й обіймів.

Як передає Dezeen, пристрій отримав назву Compression Carpet.

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Що це таке? Це такий собі килим, посередині якого розміщений пристрій. Цей пристрій може повністю огорнути людину подушками.

Пристрій для обіймів показали на виставці

Для чого? Художниця розповіла, що для забарвлення вона використала рожевий колір з додаванням тонів коричневого, що має нагадувати колір шкіри й створювати Люсі Макрей також пояснила, що сучасні технології мають великий вплив на самопочуття людей, що зможе призвести до кризи тактильності.

Свою розробку художниця представила на виставці Festival of the Impossible, що досліджує майбутнє стосунків людей і машин, у Сан-Франциско.

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