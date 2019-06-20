У Telegram з’явилась нова функція

Популярний месенджер Telegram розширив сій функціонал – він отримав з'явиться функція геочату. Вона буде доступною після оновлення версії месенджера для Android, iOS, а також десктопних платформ.

Про це сказано в офіційному блозі компанії. У геочатах можуть спілкуватися люди, які розміщені безпосередньо поблизу один від одного і об'єднані спільними інтересами.

Читайте також: Соцмережа LinkedIn змінила дизайн: фото

Кожен користувач може створити власний геочат, та визначити тематику, місце розташування і радіус геолокації (від 100 м до 6 км).

Цікаво, що повідомлення, які були створені задовго до того, як сам користувач увійшов в геочат.

Безпека. Геочати є загальнодоступними і кількість учасників користувачів буде необмеженою. При цьому розробники обіцяють, що конфіденційність та анонімність платформи при новій функції буде дотримана: щоб люди побачили вас поблизу, необхідно спеціально зайти в розділ геочатів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно