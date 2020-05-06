У Tinder з'явиться функція відеодзвінків

Популярний додаток для знайомств Tinder розширить функціонал. Компанія вже готує нове велике оновлення застосунку, після якого у Tinder з'явиться можливість виконувати відеодзвінки.

Як передає видання phonearena.com, розробники Tinder працюють над функцією відеочату. Таким чином компанія планує дати змогу користувачам виконувати відеознайомства. Особливо корисна штука в умовах карантину.

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"Оскільки користувачі показали готовність до відеопобачень, ми вирішили мобілізувати свої можливості та розробити функцію відеочатів", – кажуть в компанії.

У Tinder можна буде організовувати побачення онлайн / knowitallnancy.com

Коли запрацює

Раніше витоки повідомляли, що функція відео в режимі реального часу у Tinder наприкінці другого кварталу 2020 року. Однак, ситуація COVID-19 вже не одній компанії зіпсувала плани. Тож не виключено, що робота над оновленням триватиме більше часу, тож і нову функцію ми побачимо пізніше.

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