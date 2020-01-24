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У Tinder з'явиться кнопка екстреного виклику поліції: подробиці

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У Tinder з'явиться кнопка виклику поліції / axios.com

Задля безпеки користувачів розробники онлайн-додатку Tinder анонсували впровадження "кнопки тривоги" для виклику поліції. Користувачі зможуть нею скористатися, якщо відчують небезпеку під час побачення в реальному житті.

23 січня компанія-власник додатку Tinder Match Group оголосила про партнерську співпрацю із додатком Noonlight. Він відстежує місцезнаходження користувачів та інформує екстрені служби у випадку активації загрози їхньої безпеки. Про це пише онлайн-видання BuzzFeed.

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З 28 січня користувачі Tinder зможуть додати інформацію про свої побачення в додаток Noonlight, зокрема і надати доступ до служб геолокації. При натисканні кнопки тривоги користувачам запропонують ввести код. Якщо він цього не зробить, диспетчер спочатку направить йому повідомлення, а потім зателефонує.

Якщо користувач не відповість чи буде просити про допомогу, до нього направлять поліцію. У Tinder повідомляють, що у тих, хто обере можливість "використати кнопку тривоги", в акаунті може з'явитися відповідна позначка.

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Кнопка екстреного виклику поліції в Tinder працюватиме за алгоритмом додатку Noonlight

Представниця Noonlight відзначила, що всі дані, які користувачі нададуть додатку, не будуть розповсюджуватися, а використовуватимуться задля надання негайної допомоги у випадку виникнення небезпеки. 

Користувачі зможуть самі за бажанням вмикати чи вимикати своє місцерозташування. Нова функція буде безкоштовною для всіх користувачів, однак запрацює лише в США. Поки що невідомо, чи стане вона доступною в інших країнах.

Що таке Tinder?Це популярний мобільний додаток для швидких зустрічей/побачень з людьми, які перебувають недалеко від вашого місцязнаходження. Було створено в США студією Hatch Labs у вересні 2012 року. В Україні онлайн-платформа для знайомств почала працювати з 2015 року. 

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Автор: Марина Васильєва
Теги: Техно Ґаджети Додатки Новини Техно Інтернет
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