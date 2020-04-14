У Twitter трапився масовий збій: вже вдруге за останні два дні
У соціальній мережі Twitter трапився другий масштабний збій за останні два дні. У ніч з 13 на 14 квітня користувачі соцмережі зіштовхнулися із серйозною проблемою в роботі сервісу.
Як свідчить ресурс DownDetector, який займається відстеженням глобальних проблем в роботі популярних ресурсів, найсерйозніші проблеми із соцмпережею виникали у користувачів з таких країн:
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- США
- Німеччина
- Франція
- Німеччина
- Японія
Україну цей збій практично не зачепив. Незначні труднощі із роботою Twitter могли виникнути лише у киян.
Де не працював Twitter / Скріншот
Що не працювало
Як свідчить DownDetector, 62% користувачів скаржилися на некоректну роботу веб-версії Twitter. Ще 21% постраждалих заявили про помилки в додатку Twitter для ОС Android. Ще 15% користувачів сказали про збій у версії для iOS.
Зокрема, користувачі вказували на проблеми із авторизацією, а також на помилки в роботі програми.
До речі, це вже другий великий збій Twitter за останні дві доби. 12 квітня користувачі також говорили про схожі проблеми з соцмережею. Станом на 11:30 14 квітня кількість скарг істотно знизилась.
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