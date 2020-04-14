У Twitter трапився масовий збій: вже вдруге за останні два дні

У соціальній мережі Twitter трапився другий масштабний збій за останні два дні. У ніч з 13 на 14 квітня користувачі соцмережі зіштовхнулися із серйозною проблемою в роботі сервісу.

Як свідчить ресурс DownDetector, який займається відстеженням глобальних проблем в роботі популярних ресурсів, найсерйозніші проблеми із соцмпережею виникали у користувачів з таких країн:

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США

Німеччина

Франція

Німеччина

Японія

Україну цей збій практично не зачепив. Незначні труднощі із роботою Twitter могли виникнути лише у киян.

Де не працював Twitter / Скріншот

Що не працювало

Як свідчить DownDetector, 62% користувачів скаржилися на некоректну роботу веб-версії Twitter. Ще 21% постраждалих заявили про помилки в додатку Twitter для ОС Android. Ще 15% користувачів сказали про збій у версії для iOS.

Зокрема, користувачі вказували на проблеми із авторизацією, а також на помилки в роботі програми.

До речі, це вже другий великий збій Twitter за останні дві доби. 12 квітня користувачі також говорили про схожі проблеми з соцмережею. Станом на 11:30 14 квітня кількість скарг істотно знизилась.

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