У відкритий космос вперше в історії вийдуть дві жінки: деталі

В 2019 році вперше в історії на МКС працюватимуть одночасно дві жінки. Вже в березні на орбіту відправлять екіпаж експедиції МКС-59/60, в основний склад якого увійде астронавт Крістіна Кук.

За даними "РИА Новости", до складу експедиції також увійде російський космонавт Олексій Овчінін, а також ще один астронавт NASA Нік Хейг. Відзначимо, зараз на МКС працює ще одна жінка – Енн Макклейн, а з нею Олег Кононенко та Давід Сен-Жак.

Читайте також: SpaceX відправила на Місяць космічний апарат Ізраїля: відео

Таким чином, після відправки на орбіту експедиції МКС-59/60 на борту МКС виявляться дві жінки – Крістіна Кук і Енн Макклейн. Саме вони, як очікується, і вийдуть у відкритий космос.

Це моє розуміння на даний момент, що ми з Макклейн призначені на вихід у відкритий космос,

– заявила Крістіна Кук на прес-конференції в Центрі підготовки космонавтів.

Тим часом в травні у відкритий космос вийдуть російські космонавти Олексій Овчінін і Олег Кононенко. Вони знімуть з зовнішньої поверхні станції експоновані матеріали і потім повернуть їх на Землю для лабораторних досліджень.



Екіпаж експедиції МКС-59/60

У Центрі підготовки космонавтів вже завершилися екзаменаційні комплексні тренування основного екіпажу МКС-59/60. Виліт учасників експедиції на Байконур запланований на 26 лютого.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно