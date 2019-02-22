У відкритий космос вперше в історії вийдуть дві жінки: деталі

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Екіпаж експедиції МКС-59/60
Екіпаж експедиції МКС-59/60 / Фото з вільних джерел

В 2019 році вперше в історії на МКС працюватимуть одночасно дві жінки. Вже в березні на орбіту відправлять екіпаж експедиції МКС-59/60, в основний склад якого увійде астронавт Крістіна Кук.

За даними "РИА Новости", до складу експедиції також увійде російський космонавт Олексій Овчінін, а також ще один астронавт NASA Нік Хейг. Відзначимо, зараз на МКС працює ще одна жінка – Енн Макклейн, а з нею Олег Кононенко та Давід Сен-Жак.

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Таким чином, після відправки на орбіту експедиції МКС-59/60 на борту МКС виявляться дві жінки – Крістіна Кук і Енн Макклейн. Саме вони, як очікується, і вийдуть у відкритий космос.

Це моє розуміння на даний момент, що ми з Макклейн призначені на вихід у відкритий космос,
– заявила Крістіна Кук на прес-конференції в Центрі підготовки космонавтів.

Тим часом в травні у відкритий космос вийдуть російські космонавти Олексій Овчінін і Олег Кононенко. Вони знімуть з зовнішньої поверхні станції експоновані матеріали і потім повернуть їх на Землю для лабораторних досліджень.

МКС-59/60
Екіпаж експедиції МКС-59/60

У Центрі підготовки космонавтів вже завершилися екзаменаційні комплексні тренування основного екіпажу МКС-59/60. Виліт учасників експедиції на Байконур запланований на 26 лютого.

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Теги: Техно Новини Техно Космос МКС NASA
Джерело: 24 Канал
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