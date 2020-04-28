У всіх популярних антивірусах виявили небезпечну уразливість: перелік програм

Лабораторія Rack911 Labs, що спеціалізується на тестуванні безпеки, виявила критичну уразливість практично у всіх популярних антивірусних програмах.

Як передає gizchina.com, під загрозою опинились користувачі Windows, macOS і Linux.

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Фахівці протестували 28 популярних антивірусних програмах, зокрема Microsoft Defender (Захисник Windows), Avast, Kaspersky та багато інших і помітили серйозну помилку. Причому вона з'являється не тільки на Windows, але і macOS з Linux.

У чому небезпека

В пакетах антивірусних програм експерти помітили помилки, які дають змогу хакерам видаляти файли, викликати серйозні збої системи та встановлювати шкідливе програмне забезпечення.

При чому уразливості можна використовувати різними способами, залежно від операційної системи. Однак, уразливість базується на типі вразливостей під назвою Symlink.

Експерти виявили уразливість у популярних антивірусах: відео

"Під час тестування Windows, macOS і Linux ми змогли легко видалити важливі файли, пов'язані з антивірусним програмним забезпеченням, що призводило до втрати ефективності або навіть видалення ключових файлів операційної системи, що може викликати значне пошкодження, яке вимагає повного переустановлення операційної системи", – кажуть експерти.

Уразливі антивіруси для Windows, які виявили за результатами тестування:

Avast Free Anti-Virus

Avira Free Anti-Virus

BitDefender GravityZone

Comodo Endpoint Security

F-Secure Computer Protection

FireEye Endpoint Security

Intercept X (Sophos)

Kaspersky Endpoint Security

Malwarebytes for Windows

McAfee Endpoint Security

Panda dome

Webroot Secure Anywhere

Уразливі антивіруси для macOS:

AVG

BitDefender Total Security

Eset Cyber ​​Security

Kaspersky Internet Security

McAfee Total Protection

Microsoft Defender (BETA)

Norton Security

Sophos Home

Webroot Secure Anywhere

Уразливі антивіруси для Linux:

BitDefender GravityZone

Comodo Endpoint Security

Eset File Server Security

F-Secure Linux Security

Kaspersy Endpoint Security

McAfee Endpoint Security

Sophos Anti-Virus for Linux

Як захиститись

На щастя, більшість розробників антивірусів вже виправили ці уразливості. Щоправда, більшість таких виправлень розробники оновлювали без додаткових анонсів, непомітно для користувачів, аби не привертати увагу. Тож наразі більшість ОС вже в безпеці.

Щоправда, Rack911 Labs не уточнили, які антивіруси вже встигли виправити проблему.

Однак, користувачам рекомендуємо стежити за тим, щоб на вашому ПК була встановлена ​​найновіша версія антивірусу.

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