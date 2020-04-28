У всіх популярних антивірусах виявили небезпечну уразливість: перелік програм
Лабораторія Rack911 Labs, що спеціалізується на тестуванні безпеки, виявила критичну уразливість практично у всіх популярних антивірусних програмах.
Як передає gizchina.com, під загрозою опинились користувачі Windows, macOS і Linux.
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Фахівці протестували 28 популярних антивірусних програмах, зокрема Microsoft Defender (Захисник Windows), Avast, Kaspersky та багато інших і помітили серйозну помилку. Причому вона з'являється не тільки на Windows, але і macOS з Linux.
У чому небезпека
В пакетах антивірусних програм експерти помітили помилки, які дають змогу хакерам видаляти файли, викликати серйозні збої системи та встановлювати шкідливе програмне забезпечення.
При чому уразливості можна використовувати різними способами, залежно від операційної системи. Однак, уразливість базується на типі вразливостей під назвою Symlink.
Експерти виявили уразливість у популярних антивірусах: відео
"Під час тестування Windows, macOS і Linux ми змогли легко видалити важливі файли, пов'язані з антивірусним програмним забезпеченням, що призводило до втрати ефективності або навіть видалення ключових файлів операційної системи, що може викликати значне пошкодження, яке вимагає повного переустановлення операційної системи", – кажуть експерти.
Уразливі антивіруси для Windows, які виявили за результатами тестування:
- Avast Free Anti-Virus
- Avira Free Anti-Virus
- BitDefender GravityZone
- Comodo Endpoint Security
- F-Secure Computer Protection
- FireEye Endpoint Security
- Intercept X (Sophos)
- Kaspersky Endpoint Security
- Malwarebytes for Windows
- McAfee Endpoint Security
- Panda dome
- Webroot Secure Anywhere
Уразливі антивіруси для macOS:
- AVG
- BitDefender Total Security
- Eset Cyber Security
- Kaspersky Internet Security
- McAfee Total Protection
- Microsoft Defender (BETA)
- Norton Security
- Sophos Home
- Webroot Secure Anywhere
Уразливі антивіруси для Linux:
- BitDefender GravityZone
- Comodo Endpoint Security
- Eset File Server Security
- F-Secure Linux Security
- Kaspersy Endpoint Security
- McAfee Endpoint Security
- Sophos Anti-Virus for Linux
Як захиститись
На щастя, більшість розробників антивірусів вже виправили ці уразливості. Щоправда, більшість таких виправлень розробники оновлювали без додаткових анонсів, непомітно для користувачів, аби не привертати увагу. Тож наразі більшість ОС вже в безпеці.
Щоправда, Rack911 Labs не уточнили, які антивіруси вже встигли виправити проблему.
Однак, користувачам рекомендуємо стежити за тим, щоб на вашому ПК була встановлена найновіша версія антивірусу.
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