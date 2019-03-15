У WhatsApp випадково знайшли важливу функцію

Користувач WhatsApp виявив, що програма має дуже важливу функцію. Вона дозволяє перевіряти фотографії на справжність. Цю функцію можна використовувати у різних сферах життя. Наприклад, перевірити чи дійсно власник акаунту є реальною людиною.

Про додаткову функцію користувач написав у своєму блозі WABetaInfo.

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У бета-версії 2.19.73 WhatsApp Messenger автор блогу виявив нову функцію під назвою "пошук за зображенням". З її допомогою можна перевіряти фото на справжність за допомогою пошукової системи Google. Зокрема, користувач може швидко завантажити знімок у пошуковик і знайти або ідентичні, або схожі картинки. Наразі для користувачів функція недоступна. Самі розробники теж не анонсували її додавання.

До слова, WhatsApp постійно бореться з фейковими новинами, так 6 лютого компанія заявила, що видаляє понад 2 мільярди акаунтів щомісяця для боротьби з підробленими новинами.

Що відомо про WhatsApp? Це популярна система, яка дозволяє обмінюватися різноманітними повідомленнями, зокрема надсилати текстові матеріали, зображення, відео та аудіо через інтернет. WhatsApp Messenger була стверена компанією WhatsApp Inc. українцем Яном Кумом та Брайаном Ектоном. З 2014 року компанія належить Facebook Inc. Наразі програмою користується понад мілліарда людей.

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