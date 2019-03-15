У WhatsApp випадково знайшли важливу функцію

115 Читать новость на русском
WhatsApp
WhatsApp / imagazin.hu

Користувач WhatsApp виявив, що програма має дуже важливу функцію. Вона дозволяє перевіряти фотографії на справжність. Цю функцію можна використовувати у різних сферах життя. Наприклад, перевірити чи дійсно власник акаунту є реальною людиною.

Про додаткову функцію користувач написав у своєму блозі WABetaInfo.

Читайте також: Хто такий Ян Кум: українець, що створив WhatsApp та став мільярдером

У бета-версії 2.19.73 WhatsApp Messenger автор блогу виявив нову функцію під назвою "пошук за зображенням". З її допомогою можна перевіряти фото на справжність за допомогою пошукової системи Google. Зокрема, користувач може швидко завантажити знімок у пошуковик і знайти або ідентичні, або схожі картинки. Наразі для користувачів функція недоступна. Самі розробники теж не анонсували її додавання.

До слова, WhatsApp постійно бореться з фейковими новинами, так 6 лютого компанія заявила, що видаляє понад 2 мільярди акаунтів щомісяця для боротьби з підробленими новинами.

Що відомо про WhatsApp? Це популярна система, яка дозволяє обмінюватися різноманітними повідомленнями, зокрема надсилати текстові матеріали, зображення, відео та аудіо через інтернет. WhatsApp Messenger була стверена компанією WhatsApp Inc. українцем Яном Кумом та Брайаном Ектоном. З 2014 року компанія належить Facebook Inc. Наразі програмою користується понад мілліарда людей.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно 

blog_ava
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні
9825
Теги: Інтернет Техно Смартфони Facebook Новини Техно Додатки Соцмережі
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
сьогодні 14:08 Наймасштабніший збій у роботі Instagram та Facebook: що трапилось з соцмережами
360
Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
14 березня 21:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
Олег Тичинський 654
5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
14 березня 18:03 5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
2288
Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
14 березня 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
4404
Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
12 березня 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
980
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук