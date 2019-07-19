Українець вигадав незвичну схему і обікрав Microsoft на 10 мільйонів доларів

25-річний українець Володимир Кващук працював тестувальником у компанії Microsoft. Чоловік вигадав схему та "заробив" на подарункових картах компанії 10 мільйонів доларів.

Українець за ці кошти купив собі автомобіль Tesla за 162 тисячі доларів і віллу біля озера за 1 мільйон 600 тисяч доларів.

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Володимир Кващук працював QA-тестувальником з 2016 по 2018 рік, пише The Register. Він був відповідальним за комерційну діяльність в інтернеті.

Яку схему вигадав українець?

Тестувальники Microsoft можуть робити безкоштовні покупки, користуючись знижковими картами. Щоб запобігти шахрайству, компанія Microsoft заблокувала можливість доставки фізичних товарів, замовлених за цими картками. Замість "фізичних товарів" Володимир Кващук купував за знижками подарункові сертифікати в магазині Microsoft і продавав їх третім особам.

Оскільки подарункових сертифікатів Microsoft почали дуже часто купувати, то компанія організувала внутрішнє розслідування. Фахівці підключили навіть Секретну службу і Податкове управління США.

Правоохоронці відстежили ланцюжок акаунтів і цифрових гаманців, які вказали на Кващука. Українцю загрожує до 20 років в'язниці і штраф у розмірі 250 тисяч доларів.

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