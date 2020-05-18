Українські студенти розробили бота, що допоможе з дистанційним навчанням

Пандемія коронавірусу – це виклик не лише для медичної системи, але й для багатьох інших. Зокрема, істотні зміни відбулись і у сфері освіти. Аби зробити процес навчання зручнішим, українські студенти запустили спеціального бота.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Microsoft в Україні, цей бот має допомогти вчителям ефективніше перейти на дистанційне навчання через сервіс Microsoft Teams.

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Деталі

Студенти в рамках програми Microsoft Student Partner створили бота, що допомагає користувачам знайти відповіді на різноманітні базові питання пов'язані з Microsoft Teams для переходу на дистанційне навчання.

Бота розробили за допомогою Azure Cognitive Services. Він працює у месенджері Telegram, Teams, а також у веб-версії.

Спочатку студенти створили базу знань для бота. При цьому кожне нове запитання до бота робить його розумнішим, адже система робить аналіз та виявляє альтернативні питання. Далі питання обробляє команда та додають відповідно до основної бази.

Як з’явилась ідея

Після проведення вебінару щодо дистанційного навчання, в якому брало участь 800 вчителів, стало зрозуміло що у них є багато запитань. Наприклад, як налагодити навчання онлайн та з чого розпочати роботу з Microsoft Teams, як школам отримати безкоштовно Office 365 тощо. Студенти проаналізували усі запитання та зібрали найтиповіші з них.

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