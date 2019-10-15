Українські дороги отримають 4G-інтернет: коли проєкт запрацює

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Коли на українських дорогах запрацює 4G
Коли на українських дорогах запрацює 4G / vlasno.info

В Україні траси міжнародного та національного значення мають обладнати мережею 4G. На виконання цього завдання потрібно близько 30 місяців. Тож попередньо можна очікувати, що швидкісний інтернет на українських дорогах запрацює до осені 2022 року.

Про це заявив глава Національної комісії з питань зв'язку та інформатизації Олександр Животовський, передає LIGA.net.

До теми: У київському метро запускають 4G

Він також розповів, що уряд висуне таку вимогу операторам мобільного зв'язку у нових ліцензіях – вони мають забезпечити покриттям 4G національні траси за 48 місяців (у 2025 році).

Як відомо, найбільші мобільні оператори в Україні (Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell та Інтертелеком) мають отримати нові 4G-ліцензіх у березні 2020 року. Вони мають забезпечити покриття 4G-мережею 90% населення України.

Що таке 4G? Це 4 покоління мобільного зв'язку. Ця технологія дає змогу здійснювати передачу даних зі швидкістю, що перевищує 100 Мбіт/с. Для українців нове покоління інтернету стало доступне із березня 2018 року.

Наразі у світі активно працюють над впровадженням 5G-мережі. Система працює в деяких містах Європи та США, але у більшості випадків йдеться про тестовий режим.

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Теги: Новини Техно Інтернет Техно 4G
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