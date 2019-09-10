Українським приватним компаніям можуть дозволити запускати ракети в космос

Приватним компаніям в Україні можуть дозволити вести космічну діяльність, наприклад запускати ракети в космос. Принаймні про це йдеться у новому законопроєкті, який вже внесений на розгляд до Верховної Ради.

Про це пише агентство "Інтерфакс-Україна". Цей документ вже був на розгляді парламенту, але його відхили та відправили на доопрацювання.

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Як розповіла координатор напрямку eHealth з боку президента України Яніка Мерило, після проведення консультацій та обговорення проблем у цьому законопроєкті документ "був відкликаний і поданий повторно у такому вигляді, який реально відкриває небо".

Вона також додала, що в Україні багато компаній, які могли б запропонувати рішення для космічної галузі.

Чому українські компанії не мають дозволу на космічну діяльність?

Нині в Україні діяльність, пов'язану з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, не можуть виконувати приватні компанії. Згідно із законодавством, це можуть виконувати лише державні компанії.

При цьому Україна перебуває в так званому "клубі семи" держав, що володіють повним циклом розробки, випробувань, запуску та експлуатації космічних засобів. Це означає, що наша країна має ресурси і потенціал для виробництва власної аерокосмічної продукції.

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