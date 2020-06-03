У компанії зазначають, що протягом трьох днів починаючи з 31 травня на інфраструктуру провайдера "Воля" у Харкові здійснюються масові кібератаки. Через це чимало абонентів інтернет-провайдера мають проблеми з доступом до інтернету.

У компанії повідомили, що спершу атаки здійснювались лише на абонентські підсистеми, однак згодом вони перекинулися на телекомунікаційну інфраструктуру.

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Які масштаби проблеми

Зазначається, що внаслідок атак хакерів на обладнання компанії постраждали понад 100 тисяч абонентів інтернету.

Фахівці компанії також зафіксували спробу атаки на офіційний сайт провайдера. Загалом абоненти не мали змоги користуватися сервісами компанії 12 хвилин 31 травня та 45 хвилин 1 червня.

DDoS атаки були масивними і добре організованими. Тип атаки – UDP флуд і переповнення місткості каналів з трафіком обсягом понад 200 Гб,

– повідомили у компанії.

Що таке UDP?Це протокол, який використовується для онлайн потокових сервісів – стрімінг, телефонія, відеоконференції та інших. Атака здійснювалась з десятків тисяч різних IP адрес по всьому світу – США, Малайзія, Тайвань, В'єтнам.

Представники компанії зазначили, що звернулися до кіберполіції із заявою про масштабну DDoS атаку на інфраструктуру.