Український стартап nect WORLD залучив 35 тисяч доларів американських інвестицій

Українська компанія nect WORLD Inc. пройшла в американський акселератор Boomtown Accelerators. Українцям вдалось залучити 35 000 доларів інвестицій.

Як передає ain.ua, американський акселератор інвестує в український проєкт та отримає 7% акцій стартапу. Згідно із правилами участі, таке вкладення не впливає на оцінку компанії, адже це не є офіційним раундом фінансування.

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Далі стартап пройде тримісячну програму навчання в Боулдері, штат Колорадо (США) та отримає доступ до бази інвесторів та менторів.

Стартап nect WORLD працює з 2019 року

Що відомо про nect WORLD Inc

Це український стартап з офісом у Києві. Проєкт розробляє 4G-модем nect MODEM для підключення до ноутбука з підтримкою eSIM і функцією точки доступу Wi-Fi.

Цікаво, що корпус пристрою nect WORLD виконаний з переробленого пластику. Продукт розробляють з 2019 року. Наразі у проєкті залучені троє працівників.

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