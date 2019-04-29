Українсько-американська ракета Firefly Alpha пройшла успішні тести (відео)

Тестові випробування ракети Alpha спільного виробництва України та США пройшли ще 25 квітня у місті Бріггс, Техас. Тестували двигун другого ступеню наземно на спеціальному стенді.

Компанія Firefly Aerospace на своїй сторінці у Facebook зазначила, що сам тест тривав протягом п'яти хвилин і проходив на вертикальному тестовому майданчику.

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Компанія продемонструвала рухову установку в легкій конфігурації, конструкції ракети і паливні баки, системи управління тиском та паливом, а також авіоніку. Ступінь, керована розробленим Firefly програмним забезпеченням для польоту, працювала автономно.

Ступінь був оснащений інструментами для збору даних з механічної вібрації, якій піддаватимуться елементи авіоніки, компоненти рідинної системи під час польоту. Попередні результати аналізу даних свідчать про те, що тестовані компоненти відповідають аналітичним моделям та не досягли граничних показників чутливості,

– повідомили у компанії.

Ці випробування продемонстрували повністю впроваджений в експлуатацію масштабний вертикальний випробувальний стенд Firefly "TS2".

У 2019 Firefly продовжить кваліфікаційні випробування як першої, так і другої ступенів ракети-носія Alpha і почне льотні приймальні випробування у травні, дотримуючись мети першого запуску в грудні 2019 року з космічного пускового комплексу ВПС Ванденберг 2W.

Дивіться відео випробувань ракети:

Що відомо про ракету-носій Firefly Alpha?Це найбільша ракета-носій класу smallsat в США, яка, як очікується, буде готова до експлуатації до кінця 2019 року. Планується, що жоден з конкуруючих носіїв такої ж вантажопідйомності не почне експлуатуватися принаймні до 2021 року.



Що відомо про компанію Firefly Aerospace?Це приватне американське аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирами в Україні та США. Саме виробництво ракет розташоване у американському Техасі, у свою чергу, українські співробітники компанії у Центрі досліджень та розробки у Дніпрі розробляють частину обладнання.