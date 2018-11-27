Українці встановили рекорд під час чорної п’ятниці – дані Приватбанку

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Скільки українці витратили у чорну п’ятницю
Скільки українці витратили у чорну п’ятницю / rau.ua

Під час чорної п’ятниці українці зробили 3,2 мільйони покупок через термінали Приватбанку на суму понад мільярд гривень. Це рекордний показник за останні роки.

Про це повідомили у Приватбанку, пише ain.ua.

Цей показник перевищує середньодобову норму в 10 разів.

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Крім того, під час цієї доби знижок, українці користувались і послугами розтермінування – "оплата частинами" або "миттєве розтермінування". Скориставшись цими послугами, українці купили товарів на 115 мільйонів гривень.

Цікаво, що лише половина покупок припала на вітчизняні магазини.

Що таке чорна п’ятниця? Це п'ятниця після Дня подяки у США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Цього року свято припадало на 23 листопада. З кожним роком до розпродажів долучаються все більше українських магазинів.

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Теги: Техно IT-бізнес Приватбанк
Джерело: Техно
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