Українці можуть запропонувати ім’я для планети: як це зробити

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Українці можуть запропонувати ім’я для планети
Українці можуть запропонувати ім’я для планети / tehnot.com

Українці отримали унікальну можливість запропонувати власне ім'я для екзопланети HAT-P-15b. Цей об’єкт відкрили у 2010 році. Планета розташована в сузір’ї Персея.

Також українці можуть запропонувати ім'я для батьківської зорі, навколо якої обертається ця екзопланета.

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Українська астрономічна асоціація (УАА) оголосила всеукраїнський конкурс на найкращі назви батьківської зорі та її планети-супутника.

Міжнародний астрономічний союз (МАС) запропонував країнам назвати системи, які містять одну зорю і одну планету. Кожна країна отримала власну систему для називання. Україна отримала планетну систему HAT-P-15, яка розташована в сузір’ї Персея.

Що відомо про HAT-P-15? Екзопланета перебуває на відстані 0.0965 астрономічних одиниць від зорі, є газовою планетою-гігантом з масою 1,94 мас Юпітера і орбітальним періодом 10,9 діб. Її зоря є жовтим карликом (тип G) і досі недосяжна для спостережень телескопами.

Назву в Україні обиратимуть за допомогою голосування. Нові назви не замінять традиційні наукові позначення, але нове ім’я теж буде офіційне і його публікують із зазначенням авторства.

Терміни. Час відбору триватиме до 30 вересня цього року. Нова назва повинна мати зв’язок і історією, наукою або культурою України.

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Теги: Техно Космос Новини Техно
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