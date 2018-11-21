Українці перемогли на Всесвітній олімпіаді з робототехніки

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Українці перемогли на Всесвітній олімпіаді з робототехніки
Українці перемогли на Всесвітній олімпіаді з робототехніки / robotica.in.ua

Українська команда здобула перше місце на Всесвітній олімпіаді з Робототехніки (WRO 2018), яка проходила у Таїланді. Це найкращий результат українців за останні 10 років.

Про це пише видання itc.ua.

Загалом у World Robot Olympiad брали участь 486 команд з 63 країн світу. Зокрема 7 команд були з України.

Перше місце у студентській категорії (вік учасників 17-25 років) посіли Олексій Ткаченко, Микола Серветник, Сергій Шелех, команда Banana Milkshake.

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Учасники, що представляли Україну на Олімпіаді, спочатку змагались у національному відборі на STEM-фестивалі ROBOTICA в Києві.

Українці перемогли на Всесвітній олімпіаді з робототехніки

Це найкращий показник українців за останні 10 років 

Що таке Всесвітня олімпіада з робототехніки (World Robot Olympiad)? Це змагання у сфері програмування та конструювання роботів серед молоді. Перед учасниками стоять завдання – за мінімальну кількість часу отримати максимальну кількість балів, та вирішити технічне завдання за допомогою сконструйованого робота.

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Теги: Техно Таїланд Штучний інтелект робототехніка
Джерело: Техно
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