Українці перемогли на Всесвітній олімпіаді з робототехніки

Українська команда здобула перше місце на Всесвітній олімпіаді з Робототехніки (WRO 2018), яка проходила у Таїланді. Це найкращий результат українців за останні 10 років.

Про це пише видання itc.ua.

Загалом у World Robot Olympiad брали участь 486 команд з 63 країн світу. Зокрема 7 команд були з України.

Перше місце у студентській категорії (вік учасників 17-25 років) посіли Олексій Ткаченко, Микола Серветник, Сергій Шелех, команда Banana Milkshake.

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Учасники, що представляли Україну на Олімпіаді, спочатку змагались у національному відборі на STEM-фестивалі ROBOTICA в Києві.

Це найкращий показник українців за останні 10 років

Що таке Всесвітня олімпіада з робототехніки (World Robot Olympiad)? Це змагання у сфері програмування та конструювання роботів серед молоді. Перед учасниками стоять завдання – за мінімальну кількість часу отримати максимальну кількість балів, та вирішити технічне завдання за допомогою сконструйованого робота.

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