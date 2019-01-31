Українці представили смарт-розетку, що рахує електроенергію

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Розумна розетка Socker
Розумна розетка Socker / ajax.systems

Українська компанія AJAX презентувала цікаву новинку – розумну розетку Socket. Пристрій може працювати із іншими смарт-пристроями у раках "розумного" будинку.

Як сказано на сайті компанії, Socket виготовлена у пластиковому корпусі зі світлодіодним кільцем і має компанктий розмір.

Вона сумісна з євророзетками, подовжувачами і трійниками популярних виробників. Також, виробники запевнили, що розумна розетка має захист від перегорання, короткого замикання.

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Що «розумного» вміє Socket. Розетка може підрахувати енергоспоживання підключеної техніки. Пристрій можна синхронізувати через спеціальний додаток і керувати за допомогою смартфона, наприклад вмикати чи вимикати підключені пристрої.

Смарт-розетка Socket вже надійшла в продаж з цінником 1100 гривень.

Socket

Розеткою можна керувати за допомогою смартфона 

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Теги: Техно Ґаджети
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