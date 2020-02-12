Українці розробили сервіс, що платить за безпечне керування машиною

Укранський стартап Штрафи UA спільно з Міністерством інфраструктури запустили додаток, що повинен знизити кількість аварій на дорогах. За хорошу поведінку водій отримує нагороду - до 18% кешбеку від суми страхування.

Додаток може оцінити стиль та манеру водіння конкретного водія і та мотивувати його покращувати ці навички. Сервіс повноцінно запрацював 10 січня та вже за місяць ним почали користуватися більше ніж 10 500 осіб.

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Додаток пропонує водію на базі його рейтингу водіння кешбек на страхування. Перший рейтинг керування користувач побачить після виконання 10 поїздок. Разом з рейтингом водій побачить суму кешбеку. За даними сервісу, більшість водіїв, 83%, перевищують безпечну швидкість водіння. Також суттєвою є проблема використання мобільного під час водіння, що у 50% випадків призводить до аварійних ситуацій.

Як працює додаток

Завантажити додаток Штрафи UA.

Запустити додаток та натиснути кнопку Безпечне водіння.

Активувати функцію натиснувши кнопку Почати використання та авторизуватися.

Почати поїздку в авто, система запускає аналіз автоматично у фоні.

Після завершення поїздки система автоматично виконує завершення та надає рейтинг.

Користувач отримує сповіщення про результат поїздки.

За словами Дениса Дмитрова, засновника сервісу Штрафи UA, більшість аварійних випадків трапляється через зменшення концентрації уваги водія.

Як працює додаток Штрафи UA

Що далі

Наразі застосунок працює для пристроїв на базі iOS, однак згодом розробники планують запуск для Android. Окрім того, у команда планує розширити можливостей винагороди за відповідальне водіння. Команда активно працює над формуванням спільноти безпечного водіння, залучаючи соціально відповідальний бізнес. Наприклад, хочуть приєднати до кешбеку українську мережу заправок.

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