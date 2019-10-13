Українці створили сервіс, що спрощує планування подорожі

Львів'яни запустили сервіс, що пригодиться під час планування подорожі. Він отримав назву ZIBRAV, і має спростити підбір речей для подорожі.

Як розповіли організатори, наразі сервіс доступний у beta-режимі, ті поки що користувачі зможуть використовувати не весь функціонал ZIBRAV.

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Для чого потрібен сервіс? Як пояснили розробники, коли люди збираються у подорож, то обов'язково готують список необхідних речей. Це може бути документ в Excel, лист, написаний від руки, або нотатка у смартфоні. Однак, формуючи список, потрібно враховувати погоду, особливості місцевості та інші корективи, про які туристи можуть забути.

"Всі ці проблеми ми вирішуємо одним сервісом. Zibrav сам складає список потрібних речей, який можна підлаштувати під свої потреби – додати щось потрібне, прибрати зайве. Zibrav підказує, що знадобиться в тій місцевості, куди ви збираєтесь і за тої погоди, яка вас там зустріне. Zibrav підбирає потрібне для того, що ви збираєтесь робити в подорожі... забути щось буде важко, бо при пакуванні можна відмічати те, що вже у валізі/рюкзаку", – пояснює творець сервісу Сергій Немирський.

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