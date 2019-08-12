Універсальна операційна система Harmony OS від Honor: фото та основні функції

Незабаром після анонсу Harmony OS бренд Honor представив телевізори Honor Vision, які працюють під управлінням нової операційної системи. В мережі вже з’явилися перші знімки, які демонструють інтерфейс універсальної операційки.

Інтерфейс Harmony OS. Як повідомляє ItHome, основний інтерфейс новинки виконаний в стилістиці популярних Smart TV-рішень: функції, які часто використовуються, розміщуються на головному екрані меню.

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Основні функції Harmony OS. Навігація здійснюється за допомогою свайпів по сенсорній панелі пульта дистанційного керування або голосових команд.

Крім стандартних для більшості ТВ пунктів меню, прошивка новинки підтримує низку віджетів, включаючи відображення погоди, перегляд галереї зображень і відображення файлів із зовнішніх пристроїв за допомогою технології Huawei Share. Також підтримується дублювання екрану ґаджета на дисплей телевізора і функція використання смартфона, як пульт.

У режимі очікування новинка виконує функції розумної колонки на базі голосового помічника YOYO Hilink Eco.

Для перегляду відеоконтенту з різних джерел не потрібно використовувати кілька додатків від правовласників. Всі відеоматеріали можна переглядати через один універсальний плеєр.

Honor Vision можна використовувати для відеодзвінків або в якості відеодомофона, адже пристрій легко інтегрується в систему розумного будинку.

У перспективі очікується створення екосистеми, яка об'єднує бортовий комп'ютер автомобіля, побутову техніку і смартфони "сімейної локальної мережі".

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