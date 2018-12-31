В додатку Facebook Messenger з'явиться темна тема

Багато користувацьких сервісів та додатків активно реалізовують темну тему для своїх продуктів. До них вирішила доєднатися і Facebook, яка нещодавно анонсувала тестування темної теми у фірмовому додатку Messenger.

Про це повідомляє Geekon.

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Нічний режим для Messenger продемонстрували на скріншоті смартфона одного з тестувальників через Twitter. Анонс не був витоком, так як був опублікований зі схвалення редакторської групи SMM-відділу Facebook.



Як виглядатиме Messenger із темною темою

Паралельно з цим інформацію про бета-тестування темної теми в даному додатку підтвердила Джейн Манчун Вонг, яка є популярним інсайдером компанії Facebook в Twitter і сама особисто бере участь в даному тестуванні.

Facebook is working on redesigning the top bar, aligning the white/grey look and feel to Messenger's recent redesign pic.twitter.com/eoOFmoJr4f — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 3 січня 2019 р.

За словами Джейн Манчун Вонг, нічний режим Facebook Messenger ще вкрай сирий і не скоро вийде з бети. Деякі шорсткості і зайву контрастність, що підтверджує заяву інсайдера, видно також і на офіційному скріншоті майбутньої темної теми.

Відзначимо, функція розробляється в рамках розвитку версії Messenger 4, яка оновилася для iOS і Android восени 2018 року.

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