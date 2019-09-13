В iOS 13 виявили серйозну уразливість

Apple доволі часто називала свою операційну систему однією з найбільш захищених та найбезпечніших. Щоправда хакерам вдалося знайти серйозну уразливість в одній із останніх бета-версій iOS 13.

Як виявилося, при бажанні можна легко обійти FaceID, TouchID і пароль блокування навіть без спеціальних пристроїв і програмних хитрувань, повідомляє Apple Insider.

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Як це працює? Джерелом знайденої прогалини в безпеці системи стали голосові функції самого смартфона. Використовуючи Siri і VoiceOver, можна всього за кілька секунд отримати доступ до списку контактів власника iPhone.

Як хакери можуть зламати iPhone – дивіться відео

Для активації бага необхідно зателефонувати на смартфон по FaceTime, потім відповісти на дзвінок повідомленням, включивши VoiceOver за допомогою Siri. Після відключення VoiceOver зломщик отримує доступ до останніх набраних контактів, звідки без проблем відкривається доступ до телефонної книги.

Що робити? Аналогічну "діру", пов'язану з галереєю зображень, раніше виявили в iOS 12. Фахівці в сфері IT-безпеки рекомендують власникам iPhone відключити доступ до голосового асистента Siri з заблокованого екрану до виходу відповідних патчів iOS.

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