В Китаї успішно випробували багаторазову ракету LinkSpace RLV-T5: відео

430 Читать новость на русском
LinkSpace RLV-T5
LinkSpace RLV-T5 / https://www.techgenyz.com

В компанії Ілона Маска SpaceX з’явилися конкуренти не лише в Америці. В китайській провінції Цінхай успішно завершились випробування першої в країні багаторазової ракети виробництва LinkSpace.

Як повідомляє Gobal Times, це найбільша і найбільш технічно досконала подібна розробка в КНР.

Читайте також: Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос

Деталі випробування. В ході тестового запуску ракета RLV-T5 довжиною 8,1 метра злетіла на висоту 300 метрів, після чого через 50 секунд зробила м'яку посадку з точністю до 7 сантиметрів, – повідомляється в прес-релізі компанії.

Модель не тільки може використовуватися багаторазово, але і володіє іншими перевагами. Зокрема, низькою вартістю тестових запусків і можливістю швидко повторювати цикли підготовки і запуску.

Ракета LinkSpace RLV-T5 успішно злетіла та приземлилася – дивіться відеої

Під час випробувань також протестували кілька ключових для багаторазових ракет технологій, включаючи нову систему запалювання і технологію паралельного з'єднання декількох двигунів.

Майбутні проекти. У той же день компанія анонсувала проект ракети RLV-T6. Майбутню модель висотою 14 метрів, за заявою розробників, можна буде запускати більше 100 разів на рік.

Що відомо про LinkSpace? Це перша приватна китайська компанія, яка домоглася серйозних успіхів в аерокосмічній сфері. Свою першу ракету ZQ-1 з невеликим супутником для державної телерадіомовної компанії China Media Group вона запустила в жовтні 2018 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Коли протести в Москві переростуть у революцію: версія експерта
сьогодні
6510
Теги: Техно Космос Новини Техно Китай
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
сьогодні 09:07 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 5639
Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
12 серпня 15:30 Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
7885
Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
11 серпня 22:04 Як створити успішний стартап та потрапити у Кремнієву долину: розмова з Володимиром Заставним
Ірина Полицька 1293
Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
11 серпня 11:06 Хто такий Стів Возняк: засновник корпорації Apple, який вважає себе українцем
Анастасія Можаровська 3654
Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
10 серпня 22:04 Найкращі смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24
2901
Новини
Більше новин
Залиште відгук