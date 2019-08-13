В Китаї успішно випробували багаторазову ракету LinkSpace RLV-T5: відео

В компанії Ілона Маска SpaceX з’явилися конкуренти не лише в Америці. В китайській провінції Цінхай успішно завершились випробування першої в країні багаторазової ракети виробництва LinkSpace.

Як повідомляє Gobal Times, це найбільша і найбільш технічно досконала подібна розробка в КНР.

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Деталі випробування. В ході тестового запуску ракета RLV-T5 довжиною 8,1 метра злетіла на висоту 300 метрів, після чого через 50 секунд зробила м'яку посадку з точністю до 7 сантиметрів, – повідомляється в прес-релізі компанії.

Модель не тільки може використовуватися багаторазово, але і володіє іншими перевагами. Зокрема, низькою вартістю тестових запусків і можливістю швидко повторювати цикли підготовки і запуску.

Ракета LinkSpace RLV-T5 успішно злетіла та приземлилася – дивіться відеої

Під час випробувань також протестували кілька ключових для багаторазових ракет технологій, включаючи нову систему запалювання і технологію паралельного з'єднання декількох двигунів.

Майбутні проекти. У той же день компанія анонсувала проект ракети RLV-T6. Майбутню модель висотою 14 метрів, за заявою розробників, можна буде запускати більше 100 разів на рік.

Що відомо про LinkSpace? Це перша приватна китайська компанія, яка домоглася серйозних успіхів в аерокосмічній сфері. Свою першу ракету ZQ-1 з невеликим супутником для державної телерадіомовної компанії China Media Group вона запустила в жовтні 2018 року.

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