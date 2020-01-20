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В мережі з'явилися характеристики відеокарт лінійки NVIDIA GeForce RTX 3000

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NVIDIA GeForce RTX 3000: характеристики відеокарт / Unsplash

Китайський веб-ресурс MyDrivers опубілкував ймовірні технічні характеристики графічних прискорювачів NVIDIA Ampere. Зауважимо, реліз відеокарт запланували до кінця цього року.

Що відомо про нові відеокарти

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За даними азіатських журналістів, "зелені" готують до релізу як мінімум два відеоядра з новою архітектурою: GA103 і GA104. Ці GPU стануть основою карт NVIDIA GeForce RTX 3080 і RTX 3070.

Для виробництва графічних ядер Ampere використовуватимуть 7-нм техпроцес, однак джерело не береться стверджувати, до якого саме з контрактних чіпмейкерів звернеться NVIDIA. Найбільш імовірним кандидатом на цю роль є Samsung Electronics, однак не можна виключати, що компанія знову вдасться до послуг свого давнього партнера, тайванської фірми TSMC.

Попередні характеристики відеокарт

NVIDIA GeForce RTX 3080 (GA103) прийме на озброєння 3840 ядер CUDA, поділених між 60 мультипроцесорними блоками SM, 320-бітну шину пам'яті, а також 10- або 20-гігабайтний відеобуфер на чіпах GDDR6.

NVIDIA GeForce RTX 3070 (GA104) буде оперувати 48 блоками SM 3072 потокових процесорів і 256-розрядною шиною пам'яті. На борту розпаяні мікросхеми GDDR6 загальним обсягом 8 або 16 Гбайт.

Дата анонсу

Офіційний дебют графічних ядер NVIDIA Ampere, за наявними даними, відбудеться в рамках конференції GTC 2020 року, яка пройде з 23 по 26 березня в Сан-Хосе.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети NVIDIA Відеокарти
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