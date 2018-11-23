В NASA назвали дату останнього тестового запуску капсули SpaceX Crew Dragon

247 Читать новость на русском
SpaceX Crew Dragon: дата запуску
SpaceX Crew Dragon: дата запуску / Bloomberg

Перший тестовий безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX запланували на 7 січня 2019 року. Зазначимо, апарат розроблений для доставки екіпажу на Міжнародну космічну станцію.

Про це йдеться на офіційному сайті NASA.

Читайте також: Маск змінить найбільшу ракету-носій компанії SpaceX

Тестовий запуск, під час якого ракета Falcon 9 доставить капсулу Crew Dragon на орбіту, буде здійснено з того ж стартового майданчика космодрому Космічного центру імені Джона Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді, з якої відправлявся в 1969 році на Місяць на кораблі Apollo 11 екіпаж з трьох чоловік.

Тестовий політ стане важливою віхою програми Commercial Crew Space агентства NASA, метою якої є запуск людей в космос з території США вперше за майже десять років. Разом з тим це останнє випробування корабля перед початком пілотованих польотів.

Crew Dragon
Останній тестовий запуск капсули Crew Dragon запланували на 7 січня

Агентство не стало розкривати подробиці майбутнього тестового польоту. Завдяки запуску будуть отримані нові дані про експлуатаційні якості Falcon 9, Crew Dragon, наземних систем, а також відбудеться перевірка роботи систем на орбіті, в ході стикування і приземлення.

Зазначимо, SpaceX і Boeing є двома основними підрядниками, відібраними NASA в рамках програми Commercial Crew Program для виконання доставки астронавтів у космос в 2019 році за допомогою космічних кораблів Crew Dragon і CST-100 Starliner відповідно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос NASA SpaceX
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
сьогодні 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
1351
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
22 листопада 21:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
532
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
22 листопада 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
8187
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
21 листопада 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
1279
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1647
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
989
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук