В NASA назвали дату останнього тестового запуску капсули SpaceX Crew Dragon

Перший тестовий безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX запланували на 7 січня 2019 року. Зазначимо, апарат розроблений для доставки екіпажу на Міжнародну космічну станцію.

Про це йдеться на офіційному сайті NASA.

Читайте також: Маск змінить найбільшу ракету-носій компанії SpaceX

Тестовий запуск, під час якого ракета Falcon 9 доставить капсулу Crew Dragon на орбіту, буде здійснено з того ж стартового майданчика космодрому Космічного центру імені Джона Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді, з якої відправлявся в 1969 році на Місяць на кораблі Apollo 11 екіпаж з трьох чоловік.

Тестовий політ стане важливою віхою програми Commercial Crew Space агентства NASA, метою якої є запуск людей в космос з території США вперше за майже десять років. Разом з тим це останнє випробування корабля перед початком пілотованих польотів.



Останній тестовий запуск капсули Crew Dragon запланували на 7 січня

Агентство не стало розкривати подробиці майбутнього тестового польоту. Завдяки запуску будуть отримані нові дані про експлуатаційні якості Falcon 9, Crew Dragon, наземних систем, а також відбудеться перевірка роботи систем на орбіті, в ході стикування і приземлення.

Зазначимо, SpaceX і Boeing є двома основними підрядниками, відібраними NASA в рамках програми Commercial Crew Program для виконання доставки астронавтів у космос в 2019 році за допомогою космічних кораблів Crew Dragon і CST-100 Starliner відповідно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно