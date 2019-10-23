В NASA назвали дату висадки першої людини на Марс

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В NASA назвали дату висадки першої людини на Марс
В NASA назвали дату висадки першої людини на Марс / Wonderfest

Нещодавно NASA ппредставило нові скафандри для польоту на Місяць та Марс. Тепер же, голова космічного агентства Джим Брайденстайн на щорічному Міжнародному конгресі астронавтики оголосив дату висадки першої людини на Марс.

Коли полетить перша експедиція на Марс? Під час зустрічі керівників космічних агентств різних країн їм поставили питання про терміни висадки людини на Марс, повідомляє Tech Crunch.

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За словами Джима Брайденстайна, якщо всі країни об'єднаються для досягнення цієї мети, то людина зможе ступити на поверхню Марса вже до 2035 року.

Якщо ми прискорюємо висадку на Місяць, то ми прискорюємо і висадку на Марс. Якби у нас було достатньо грошей, я б припустив, що ми зможемо зробити це до 2035 року,
– зазначив глава NASA, звертаючись до колег з космічних агентств інших країн.

Найближчі плани NASA. Нинішнім пріоритетом для NASA є програма "Артеміда", в рамках якої групу астронавтів відправлять ​​на Місяць в 2024 році. До 2028 року Джим Брайденстайн очікує, що їм вдасться "закріпитися" на супутнику для тривалого перебування людей на Місяці.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Космос Новини Техно Марс NASA
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