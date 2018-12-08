В NASA вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі

Американське космічне агентство NASA опублікувало запис шуму вітру на Марсі. Цей шум зафіксували сейсмограф і датчики тиску космічного апарату InSight, який в кінці листопада успішно приземлився на червоній планеті.

Так, апарати зафіксували вібрації вітру, швидкість якого становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

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Частота звуку перебуває в нижній частині діапазону людського слуху, тобто звук занадто басовий. Тож фахівці NASA підвищили частоту звуку на дві октави, щоб його було чутно на мобільних пристроях.

Задля цього ж покази датчиків тиску були посилені у 100 разів.

Звук рекомендують слухати на аудіосистемах з сабвуфером або через навушники.

Шум вітру на Марсі: дивіться відео

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