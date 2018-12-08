В NASA вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі

52 Читать новость на русском
В NASA вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі
В NASA вперше опублікували запис шуму вітру на Марсі / Кадр з відео

Американське космічне агентство NASA опублікувало запис шуму вітру на Марсі. Цей шум зафіксували сейсмограф і датчики тиску космічного апарату InSight, який в кінці листопада успішно приземлився на червоній планеті.

Так, апарати зафіксували вібрації вітру, швидкість якого становила від 16 до 24 кілометрів на годину.

Читайте також: Зонд InSight надіслав перші фото з Марсу

Частота звуку перебуває в нижній частині діапазону людського слуху, тобто звук занадто басовий. Тож фахівці NASA підвищили частоту звуку на дві октави, щоб його було чутно на мобільних пристроях.

Задля цього ж покази датчиків тиску були посилені у 100 разів.

Звук рекомендують слухати на аудіосистемах з сабвуфером або через навушники.

Шум вітру на Марсі: дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос Марс NASA
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
7 грудня 15:03 Камера "бюджетного" iPhone Xr знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung
891
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
5 грудня 21:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
934
Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
5 грудня 18:09 Смартфон Nokia 8.1 представили офіційно: характеристики і ціна
2035
Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
4 грудня 22:51 Qualcomm представила потужний 7-нм процесор для смартфонів Snapdragon 855: характеристики
686
Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
4 грудня 18:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
827
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3 грудня 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
2498
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук