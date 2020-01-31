В пошуковику Google з'явився окремий інформаційний сервіс про коронавірус
Враховуючи популярність пошуковика від Google, компанія використовує його для розповсюдження інформації щодо надзвичайних ситуацій. Так, Google запустила сервіс SOS Alert, який дає змогу швидко інформувати користувачів щодо актуальної ситуації з небезпечним коронавірусом.
Що відомо про нову функцію Google
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Введення в рядок пошуку слова "коронавірус" або пов'язаного з ним запиту призведе до появи спеціальної білої картки, подібно до того як, про пожежі і землетруси сигналізує червона, повідомляє 9to5google.
Таким чином Google сподівається надавати свіжі і достовірні дані щодо захворювання.
Які дані відображатиме Google
У цій картці будуть відображатися останні новини по темі коронавірусу з перевірених джерел. Крім того, там же будуть показуватися оголошення від Всесвітньої організації охорони здоров'я і ООН.
Як виглядатиме картка про коронавірус в пошуковику Google
Google також надає перелік необхідних заходів безпеки, таких як частота миття рук і прикривання обличчя при чханні або кашлі.
Поки що інформація в цій картці однакова для всіх користувачів, але пізніше Google планує зробити її актуальною для кожного регіону, в якому був зроблений запит. Крім того, дані будуть постійно оновлюватися.
Раніше повідомлялося, що Google перевела 250 000 доларів на рахунок китайського Червоного Хреста і тимчасово закрила п'ять офісів в Китаї, Гонконгу та Тайвані.
Що важливо знати про коронавірус в Китаї? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Франції. Також спалах вірусу зафіксували й в Німеччині та з'явились повідомлення про інфікованих в Росії. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV.
Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 213 людей, загалом захворіли 9 776 людей (дані станом на вечір 31 січня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 187 людей одужали від коронавірусу.
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