В Україні електронний паспорт став повноцінним аналогом звичайного
Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у додатку Дія. Тож відтепер, електронний паспорт у смартфоні офіційно є цифровим аналогом паперового документу.
Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України. Цікаво, що Україна стала першою країною у світі, де можна користуватися цифровими паспортами без паперових чи пластикових аналогів.
До теми Додаток Дія: що це таке, як працює та де завантажити
Наразі електронні паспорти перебувають на стадії тестування. Сервіс випробовують 14 тисяч українців тестують е-паспорти.
В Мінцифрі кажуть, що для всіх громадян послуга стане доступною зовсім незабаром.
Де може використовувати е-паспорт
- Там, де раніше користувались з звичайними паспортами.
- Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом
- Під час медичного обслуговування та банківських операцій
- Для отримання адміністративних послуг
- На пошті, під час отримання посилок, листів
- Для покупки алкоголю чи тютюну
Окрім того, це б нам усім істотно спростило життя під час карантину. Адже згідно з новими правилами українці повинні брати з собою документ, що посвідчує особу, щоразу, коли виходять на вулицю. Тож зручно, якщо цей документ буде одразу у смартфоні.
Що таке Дія? Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу.
В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.
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