24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В Україні електронний паспорт став повноцінним аналогом звичайного

-
Е-паспорт визнали повноцінним аналогом звичайного / Мінцифри/ Telegram

Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у додатку Дія. Тож відтепер, електронний паспорт у смартфоні офіційно є цифровим аналогом паперового документу.

Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України. Цікаво, що Україна стала першою країною у світі, де можна користуватися цифровими паспортами без паперових чи пластикових аналогів.

До теми Додаток Дія: що це таке, як працює та де завантажити

 Наразі електронні паспорти перебувають на стадії тестування. Сервіс випробовують 14 тисяч українців тестують е-паспорти.

В Мінцифрі кажуть, що для всіх громадян послуга стане доступною зовсім незабаром.

Де може використовувати е-паспорт

  • Там, де раніше користувались з звичайними паспортами.
  • Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом
  • Під час медичного обслуговування та банківських операцій
  • Для отримання адміністративних послуг
  • На пошті, під час отримання посилок, листів
  • Для покупки алкоголю чи тютюну

Окрім того, це б нам усім істотно спростило життя під час карантину. Адже згідно з новими правилами українці повинні брати з собою документ, що посвідчує особу, щоразу, коли виходять на вулицю. Тож зручно, якщо цей документ буде одразу у смартфоні.

Що таке Дія? Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу. 

В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Михайло Года
14 квітня 21:10 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
12 квітня 22:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года
12 квітня 20:05 Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
Михайло Года
11 квітня 22:02 Де замовляти їжу онлайн: підбірка інтернет-магазинів продуктів в Україні
Ірина Полицька

Новини
Більше новин