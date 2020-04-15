В Україні електронний паспорт став повноцінним аналогом звичайного

Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у додатку Дія. Тож відтепер, електронний паспорт у смартфоні офіційно є цифровим аналогом паперового документу.

Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України. Цікаво, що Україна стала першою країною у світі, де можна користуватися цифровими паспортами без паперових чи пластикових аналогів.

До теми Додаток Дія: що це таке, як працює та де завантажити

Наразі електронні паспорти перебувають на стадії тестування. Сервіс випробовують 14 тисяч українців тестують е-паспорти.

В Мінцифрі кажуть, що для всіх громадян послуга стане доступною зовсім незабаром.

Де може використовувати е-паспорт

Там, де раніше користувались з звичайними паспортами.

Під час поїздок залізничним або повітряним транспортом

Під час медичного обслуговування та банківських операцій

Для отримання адміністративних послуг

На пошті, під час отримання посилок, листів

Для покупки алкоголю чи тютюну

Окрім того, це б нам усім істотно спростило життя під час карантину. Адже згідно з новими правилами українці повинні брати з собою документ, що посвідчує особу, щоразу, коли виходять на вулицю. Тож зручно, якщо цей документ буде одразу у смартфоні.

Що таке Дія? Це масштабний проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Спочатку запрацював мобільний додаток Дія – його можна безкоштовно завантажити у магазинах додатків для Android та Apple. У березні стала доступна і десктопна версія сервісу.



В рамках цього проєкту вже до кінця 2020 року планують оцифрувати до 50 найпоширеніших державних послуг. А от повністю оцифрувати усі державні послуги планують протягом 3 років.

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