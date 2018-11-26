В Україні може з’явитись нова платіжна система

737 Читать новость на русском
Купувати через інтернет буде простіше
Купувати через інтернет буде простіше / iphones.ru

Вже у 2019 році в Україні може запрацювати нова платіжна система – Google.PayOnline. Цей сервіс має стати додатковим способом оплати в інтернет-магазинах.

Про це сказав менеджер з продажу "Google Україна" Андрій Радевич, передає "Інтерфакс".

Технологія Google.PayOnline дає змогу швидко оплачувати товари на інтернет-магазинах, без необхідності ручного введення даних про карту покупця і багатоступінчастої ідентифікації з ручним введенням паролів.

Читайте також: Через кілька років українці користуватимуться мобільним інтернетом в 4 рази активніше, – Google

"Ми сподіваємося, що технологія Google.PayOnline запрацює в Україні найближчим часом і стане додатковим способом оплати при покупках в інтернет-магазинах. Ми ведемо переговори з потенційними партнерами, щоб реалізувати таку можливість якомога швидше", – розповів Радевич

Він також додав, що за його даними, великий відсоток покупців йдуть з інтернет-магазину, або закривають додаток, якщо процес покупки занадто складний.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Google Інтернет
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
25 листопада 20:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
880
Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
23 листопада 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
2353
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
22 листопада 12:31 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
8861
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
21 листопада 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили офіційно: характеристики і ціна
1521
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1902
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
1115
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук