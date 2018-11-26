В Україні може з’явитись нова платіжна система

Вже у 2019 році в Україні може запрацювати нова платіжна система – Google.PayOnline. Цей сервіс має стати додатковим способом оплати в інтернет-магазинах.

Про це сказав менеджер з продажу "Google Україна" Андрій Радевич, передає "Інтерфакс".

Технологія Google.PayOnline дає змогу швидко оплачувати товари на інтернет-магазинах, без необхідності ручного введення даних про карту покупця і багатоступінчастої ідентифікації з ручним введенням паролів.

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"Ми сподіваємося, що технологія Google.PayOnline запрацює в Україні найближчим часом і стане додатковим способом оплати при покупках в інтернет-магазинах. Ми ведемо переговори з потенційними партнерами, щоб реалізувати таку можливість якомога швидше", – розповів Радевич

Він також додав, що за його даними, великий відсоток покупців йдуть з інтернет-магазину, або закривають додаток, якщо процес покупки занадто складний.

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