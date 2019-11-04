В Україні починають тестувати мережу 5G: деталі та список міст

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5G в Україні
5G в Україні / news.itu.int

Мережа мобільного зв’язку 5G може з’явитись в Україні вже в наступному місяці. Саме у грудні стартує тестування цієї мережі. Тестові роботи проведе шведська телекомунікаційна компанія Ericsson, спільно із українським мобільним оператором lifecell.

Як передає видання internetua.com, запуск тестування 5G заплановано на 1 грудня цього року. Національна комісія вже погодила заходи.

До теми: Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні

Де тестуватимуть 5G? Тестування п’ятого покоління мережі заплановано у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Черкасах та Львові.

Як повідомили в Ericsson, тестування 5G у цих містах пройде в діапазоні 3,5 ГГц, на якому зараз тестують мережу в Європі.

Використовувати будуть базові станції, які вже працюють (їх шведська компанія поставляє на ринок України з 2015 року). Ці базові станції підтримують 5G і для демонстрації їх оснастять відповідними передавачами в діапазоні 3,5 ГГц.

"В рамках цього проєкту плануємо розгорнути 5G-демозон на базі магазинів lifecell. Там будуть продемонстровані високі швидкості нової технології. Там же ми надаємо користувачам можливість заглянути в майбутнє і відчути всі переваги розвитку технологій в своїх руках", – розповіли у компанії.

Тестування триватиме пів року – до 31 травня 2020 року.

Що таке 5G? Це 5 покоління мобільної мережі, яка прийде на зміну існуючому стандарту 4G. Експерти прогнозують, що для широко кола споживачів ця мережа стане доступною вже у 2020 році, саме тоді більшість операторів стандартизують свої мережі під новий формат.
При цьому в Ericsson раніше заявляли, що в Україні 5G повноцінно запрацює не раніше 2024 року.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет 5G
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