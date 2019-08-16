В Україні поширюється шахрайство зі смартфонами: як уникнути розводу

В Україні діє шахрайська схема, пов’язана із продажем підроблених смартфонів Huawei. Вже зафіксували кілька десятків випадків такого шахрайства.

У прес-службі Huawei в Україні розповіли Техно 24, як уберегтись від шахрайства.

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Зокрема, стрімко зростає онлайн-платформ, де представлені копії товарів бренда. Деякісмартфони можна придбати за ціною, нижчою за офіційну на 50%, а то й усі 80%. Саме це і має стати тривожним дзвоником.

Як розповів директор підрозділу Huawei Consumer BG в Україні Аллан Чен, компанія отримує величезну кількість скарг на роботу техніки, яка начебто є продукцією Huawei. При цьому обурені користувачі додають, що придбали пристрій за акційною ціною.

Вся наша продукція отримала відповідні сертифікати якості. Щоб переконатися у статусі магазину, де купуєте гаджет, вимагайте копію сертифіката на товар. За запитом ми надаємо електронні дублікати всім офіційним дистриб’юторам та партнерам,

– каже Аллан Чен.

Тож у компанії наголошують, що варто купувати лише оригінальну продукцію, адже підробки не відповідають високим стандартам якості апаратної частини Huawei. Звичайно, підробки не отримують оновлення програмного забезпечення, не мають належного рівня безпеки та повноцінної гарантії.

Як уберегтись від шахрайства? По-перше, не вестися на дуже дешеву ціну. По-друге, обов’язково перевіряти документи на продукцію. Віддавати перевагу надійним магазинам продажу техніки.

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