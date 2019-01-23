В Україні запрацює ще один сервіс від Uber

Компанія Uber запускає в Україні ще один сервіс Uber Eats, що займається доставкою їжі з місцевих ресторанів. Послуга має стати доступною у Києві вже до кінця цього місяця.

Про це пише видання AIN.ua, посилаючись на джерело в компанії Uber Drive.

Сервіс Uber Eats почав працювати ще в 2014 році, наразі послуга доступна у сотнях міст по всьому світу.

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Спочатку послуга буде доступною лише у центральній частині Києва, тоді до сервісу мають підключити понад 100 ресторанів. Також сервіс вже почав набирати кур'єрів: автомобілісти, велосипедисти та скутеристи. Кур'єрам обіцяють зарплату до 25 000 гривень.

Главою Uber Eats в Україні став Антон Шулик.

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