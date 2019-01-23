В Україні запрацює ще один сервіс від Uber

319 Читать новость на русском
В Україні запрацює Uber Eats
В Україні запрацює Uber Eats / victoriabuzz.com

Компанія Uber запускає в Україні ще один сервіс Uber Eats, що займається доставкою їжі з місцевих ресторанів. Послуга має стати доступною у Києві вже до кінця цього місяця.

Про це пише видання AIN.ua, посилаючись на джерело в компанії Uber Drive.

Сервіс Uber Eats почав працювати ще в 2014 році, наразі послуга доступна у сотнях міст по всьому світу.

Читайте також:  Приват 24 зазнав істотних змін

Спочатку послуга буде доступною лише у центральній частині Києва, тоді до сервісу мають підключити понад 100 ресторанів. Також сервіс вже почав набирати кур'єрів: автомобілісти, велосипедисти та скутеристи. Кур'єрам обіцяють зарплату до 25 000 гривень.

Главою Uber Eats в Україні став Антон Шулик.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно IT-бізнес Uber
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
22 січня 14:01 Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
246
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
21 січня 21:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
1811
Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
21 січня 13:00 Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
5364
Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
19 січня 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
Анастасія Можаровська 802
Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
19 січня 18:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
Анастасія Можаровська 1987
Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
19 січня 16:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
Євгенія Мазур 1600
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук