В Україні запустили телеграм-бот, який відповідає на запитання про коронавірус

Міністерство охорони здоров’я запустило телеграм-бот, який оперативно відповідає на запитання щодо коронавірусу в Україні. Він став другим інформаційним ресурсом уряду після телеграм-каналу "Коронавірус_інфо".

Бот відповідає на запитання, які найбільше хвилюють українців. Про його запуск повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

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В Україні для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу запрацював телеграм-бот,

– йдеться в повідомленні.

Ресурс доступний за посиланням.

Серед запитань, на які бот надає відповіді:

що таке коронавірус;

наскільки він небезпечний;

як передається коронавірус;

як уникнути зараження;

чи готова Україна до коронавірусу та інші.





Запрацював телеграм-бот, який відповідає на запитання про коронавірус / Скріншот з телеграму COVID19_Ukraine

Зверніть увагу! В Україні також працює телеграм-канал "Коронавірус_інфо". Він оперативно публікує поточну інформацію щодо ситуації в Україні. Це єдиний канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Він містить всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінку фахівців.

Що відомо про коронавірус у світі: головне

Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей , померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали понад 55 тисяч людей.

, померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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