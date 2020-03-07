В Україні запустили телеграм-бот, який відповідає на запитання про коронавірус
Міністерство охорони здоров’я запустило телеграм-бот, який оперативно відповідає на запитання щодо коронавірусу в Україні. Він став другим інформаційним ресурсом уряду після телеграм-каналу "Коронавірус_інфо".
Бот відповідає на запитання, які найбільше хвилюють українців. Про його запуск повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.
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В Україні для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу запрацював телеграм-бот,
– йдеться в повідомленні.
Ресурс доступний за посиланням.
Серед запитань, на які бот надає відповіді:
- що таке коронавірус;
- наскільки він небезпечний;
- як передається коронавірус;
- як уникнути зараження;
- чи готова Україна до коронавірусу та інші.
Запрацював телеграм-бот, який відповідає на запитання про коронавірус / Скріншот з телеграму COVID19_Ukraine
Зверніть увагу! В Україні також працює телеграм-канал "Коронавірус_інфо". Він оперативно публікує поточну інформацію щодо ситуації в Україні. Це єдиний канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Він містить всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінку фахівців.
Що відомо про коронавірус у світі: головне
- Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей, померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали понад 55 тисяч людей.
- Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії.
- Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
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