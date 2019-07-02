В яких країнах найшвидший інтернет: цікаве дослідження

Швидкість інтернету відіграє чималу роль у стабільній роботі в мережі. Однак, не всі країни можуть забезпечити належну швидкість даних, а деякі навпаки – залишаються далеко попереду.

Дослідники із Cable провели дослідження швидкості інтернету в 207 країнах світу і результати виявилися доволі цікавими.

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Країни із найшвидшим інтернетом. Перше місце в рейтингу країн із найшвидшим інтернетом посіла Тайвань. Збільшення швидкості тут зумовлено масовою міграцією з ADSL на волокно.

Другу сходинку рейтингу обіймає Сінгапур. Яскрава цифрова економіка та мінімальна земельна маса надають Сінгапуру значні переваги, коли йдеться про розвиток інфраструктури та доступність FTTP (чистого волокна).

На третій позиції опинилася невеличка острівна країна Джерсі. Джерсі є першою юрисдикцією в світі, яка робить чисте волокно (FTTP) доступним для кожного широкосмугового користувача. До слова, маленькій країні вдалося піднятися з десятого на третє місце всього за рік.

Четверте місце в рейтингу посіла Швеція. Рішення Швеції зосередитися на FTTP (чисте волокно) означає, що близько 60% шведських будинків і підприємств мають доступ до швидкості до 1 Гбіт / с (1000 Мбіт / с).

Яке місце посіла Україна? Зауважимо, Україна цьогоріч посіла лише 82 місце, при тому що минулого року в рейтингу країн зі швидкісним інтернетом ми займали 58 місце.

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Середня швидкість інтернету в світі. Середня швидкість глобального широкосмугового зв'язку, виміряна в період з 11 травня 2016 року по 10 травня 2017 року, становила 7,4Мб / с. Середня швидкість глобального широкосмугового зв'язку, виміряна в період з 30 травня 2017 року до 29 травня 2018 року, становила 9,10 Мбіт / с – зростання на 23,35%.

Цього року середня швидкість, виміряна в період з 9 травня 2018 по 8 травня 2019 року, склала 11,03 Мбіт / с, що на 20,65% більше, ніж у попередньому році.

Проте, слід зазначити, що країни, які найбільше сприяють зростанню середнього показника, – це розвинені країни, які мають не тільки більш швидку, налагоджену інфраструктуру, але й найбільш значне впровадження новітніх технологій.

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