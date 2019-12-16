Вартість оперативки в Apple Mac Pro завищена в 4 рази

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Apple Mac Pro / Фото з вільних джерел

Після старту продажів Mac Pro на офіційному сайті Apple нескладно було підрахувати, що десктоп в топовій комплектації коштує, як квартира в Києві. Вагому частину цінника новинки склала оперативна пам’ять (максимального об’єму). Проте, як виявилось, "яблучна" корпорація значно завищила цінник на цей компонент.

Що сталося

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Один з користувачів Twitter, вивчаючи запропоновані Apple комплекти для апгрейда Mac Pro, зауважив, що компанія використовує модулі, побудовані на мікросхемах Micron.

Зіставивши їх артикул з каталогом чіпмейкера, блогер з'ясував, що пам'ять має значенням CAS-латентність CL22 – це найвищий рівень затримки для даного типу пам'яті. Вартість такої оперативки зазвичай нижче, ніж у більш швидких аналогів.

Ціна пам'яті від Apple та її офіційна вартість

За набір апгрейда об'ємом 64 ГБ, представленого двома планками по 32 ГБ, Apple просить 1 200 доларів. Примітно, що аналогічні модулі DDR4-2933 ECC, але з меншими затримками можна вільно придбати за 300 доларів.


Що можна купити замість Apple Mac Pro

При покупці максимального підтримуваного обсягу в 1,5 ТБ офіційна вартість апгрейда складає 25 000 доларів – в такому випадку економія при виборі "нерідних" планок виявиться ще більш відчутною.

Єдина умова сумісності оперативної пам'яті з Mac Pro – формат (L) R-DIMM з 288 контактами об'ємом від 8 до 128 ГБ і підтримкою ECC. Сам виробник рекомендує використовувати планки з тактовою частотою 2933 МГц.

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Самостіне встановлення компонентів

Компанія Apple можливість самостійної установки модулів пам'яті, придбаних у сторонніх ритейлерів, не прокоментувала.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple Ціни
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