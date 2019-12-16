Вартість оперативки в Apple Mac Pro завищена в 4 рази

Після старту продажів Mac Pro на офіційному сайті Apple нескладно було підрахувати, що десктоп в топовій комплектації коштує, як квартира в Києві. Вагому частину цінника новинки склала оперативна пам’ять (максимального об’єму). Проте, як виявилось, "яблучна" корпорація значно завищила цінник на цей компонент.

Що сталося

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Один з користувачів Twitter, вивчаючи запропоновані Apple комплекти для апгрейда Mac Pro, зауважив, що компанія використовує модулі, побудовані на мікросхемах Micron.

I found the CAS latency of Apple’s DDR4 ECC RAM. How? First I found their upgrade kit, looked at the part number on the memory chips, searched Micron and found the full part number, found their technical doc and found the latency, and whoop… CL22. The cheapest ECC Micron sells. pic.twitter.com/jdJML4V6IA — Quinn Nelson (@SnazzyQ) December 11, 2019

Зіставивши їх артикул з каталогом чіпмейкера, блогер з'ясував, що пам'ять має значенням CAS-латентність CL22 – це найвищий рівень затримки для даного типу пам'яті. Вартість такої оперативки зазвичай нижче, ніж у більш швидких аналогів.

Ціна пам'яті від Apple та її офіційна вартість

За набір апгрейда об'ємом 64 ГБ, представленого двома планками по 32 ГБ, Apple просить 1 200 доларів. Примітно, що аналогічні модулі DDR4-2933 ECC, але з меншими затримками можна вільно придбати за 300 доларів.



Що можна купити замість Apple Mac Pro

При покупці максимального підтримуваного обсягу в 1,5 ТБ офіційна вартість апгрейда складає 25 000 доларів – в такому випадку економія при виборі "нерідних" планок виявиться ще більш відчутною.

Єдина умова сумісності оперативної пам'яті з Mac Pro – формат (L) R-DIMM з 288 контактами об'ємом від 8 до 128 ГБ і підтримкою ECC. Сам виробник рекомендує використовувати планки з тактовою частотою 2933 МГц.

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Самостіне встановлення компонентів

Компанія Apple можливість самостійної установки модулів пам'яті, придбаних у сторонніх ритейлерів, не прокоментувала.

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