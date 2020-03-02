Ватикан розробив власні закони робототехніки

Згідно переліку етичних принципів, системи штучного інтелекту повинні працювати надійно, прозоро і неупереджено, а також поважати права всіх людей. Свою згоду з документом вже висловили технологічні гіганти Microsoft та IBM.

У Ватикані розробили перелік етичних правил для штучного інтелекту. Він був представлений напередодні, в останній день конференції щодо питань штучного інтелекту, організованої Папською академією захисту життя.

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Деталі нових законів робототехніки

У документі наголошується, що роботи і алгоритми повинні брати до уваги права людини і поважати приватне життя. Крім того, необхідно, щоб вони працювали надійно і неупереджено, а принцип прийняття ними рішень був прозорим.

Особливу увагу автори правил приділили потенційним зловживанням технологією розпізнавання облич. Вона вже активно використовується поліцією для пошуку злочинців. Однак застосування подібних систем супроводжується значною кількістю помилок, оскільки вони можуть бути упередженими до представників меншин.

Папа Франциск, який раніше вже висловлював стурбованість з приводу безконтрольного поширення технологій, особисто підтримав нові правила.

Через хворобу понтифік не зміг виступити на конференції, але його промову зачитав офіційний представник. У посланні Папи наголошується на необхідності створення "етичних алгоритмів", а також на небезпеці використання штучного інтелекту для збору даних в політичних і комерційних цілях. В останньому випадку виникає тривожна асиметрія, при якій нечисленні чиновники або керівники компаній, що залишаються в тіні, володіють інформацією про безліч людей.

Ця асиметрія, завдяки якій деякі обрані знають про нас все, а ми нічого про них не знаємо, притупляє критичне мислення і свідому реалізацію свободи,

– сказав понтифік у своєму посланні.

Папа Франциск наголосив, що нерівність надзвичайно розширюється: знання і багатство накопичуються в декількох руках з серйозними ризиками для демократичних суспільств.

Свою згоду з етичними принципами ШІ висловили технічні гіганти Microsoft і IBM, керівники яких взяли участь в конференції. Ними також зацікавилися в Європарламенті. Втім, поки неясно, як саме будуть реалізовуватися ватиканські "закони робототехніки" і які ще компанії до них приєднаються.

Офіційні особи Ватикану також заявили, що Папа Франциск може підготувати енцикліку, присвячену штучному інтелекту. У 2015 році він вже представив аналогічний документ, що стосується питань навколишнього середовища.

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