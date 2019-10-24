Вчені виявили "міфічну" галактику

Науковці Массачусетського університету в Амхерсті виявили сліди величезної галактики віком в 12,5 мільярда років. Такі древні скупчення вченим вдається спостерігати не так і часто. Для цього спостереження використовували апарат ALMA.

Як пише naked-science, у нових дослідження вчені помітили слабкий згусток, який світився.

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"Це було дуже таємниче. Світло, здавалося, не було пов'язане ні з однією відомою галактикою взагалі. Коли я побачила, що ця галактика невидима на будь-який інший довжині хвилі, я дуже зраділа, оскільки це означало, що вона, ймовірно, дійсно розміщена дуже далеко і прихована за хмарами пороху", – розповіла одна із авторок дослідження Крістіна Вільямс.

Далі вчені з’ясували, що сигнал від галактики йшов до Землі 12,5 мільярда років. Тож вік цього об’єкта може бути на мільярд років менше, ніж вік Всесвіту.

Що означає відкриття? Це допоможе вирішити давнє питання в астрономії. Це може означати, що деякі з найбільших галактик в молодому Всесвіті, утворилися і виросли дуже швидко. Вчені також припускають, що деякі зрілі галактики з'явилися «з нізвідки», коли Всесвіт був порівняно молодий.

Раніше науковці припускали, що незадовго після Великого вибуху в космосі почали утворюватися великі галактики з активним зіркотворенням. Але доказів не було, тому такі об'єкти вважали не більше ніж науковим міфом.

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