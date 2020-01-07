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Вчені встановили цікавий факт про Венеру

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На Венері є діючі вулкани / space.com

Науковці із Університетської асоціації космічних досліджень виявили потоки лави, які з'явилися на планеті Венера кілька років тому. Це означає, що на планеті існують активні вулкани.

Як пише Phys.org, таким чином Венера є другим (після Землі) відомим тілом в Сонячній системі, на якому є діючі вулкани.

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Як відомо, ще у 1990-х роках NASA стало відомо, що на Венері були вулкани і масштабні виверження лави. Однак, до недавнього часу дослідники не знали, коли саме вивергалися вулкани планети.

Що стало відомо

Зараз вчені провели нове дослідження та відтворили в лабораторії атмосферу Венери. Таким чином їм вдалось простежити за тим, як мінерали планети змінюються з часом.

Вчені встановили цікавий факт про Венеру

Атмосферу Венери відтворили в лабораторії

В результаті, вчені прийшли до висновку, що виявлені потоки лави на Венері дуже молоді, тобто, на ній досі є діючі вулкани.

Що відомо про Венеру? Це друга планета Сонячної системи. Період обертання навколо Сонця становить 224,7 земних діб. За розміром вона майже така ж, як і Земля. Венера є третім за яскравістю об'єктом на небі. Її блиск поступається лише блиску Сонця та Місяця. Належить до планет, відомих людству з найдавніших часів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Космос Новини Техно
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