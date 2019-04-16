Вчені вже назвали чорну зірку, фото якої зробили нещодавно

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Вчені назвали чорну зірку
Вчені назвали чорну зірку / National Science Foundation/Twitter

10 квітня вчені здійснили черговий прорив у вивченні космосу. Експерти проекту Event Horizon Telescope вперше в історії зуміли зробити фото чорної діри. Тепер вона отримала власне ім’я.

Як інформує Independent, ім'я чорній дірі надав професор філології Ларрі Кімур з Гавайського університету.

Отож тепер цей космічний об’єкт має назву "Поуехі".

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Що означає назва? Це – гавайське слово, що означає "прикрашений темним джерелом нескінченного творіння". Саме це слово вживали в гавайському епосі "Кумуліпо" про створення світу. Там "По" визначається як глибоке темне джерело нескінченного творіння, а "уехі" – те, що удостоєне краси, світло.

"Мати привілей дати гавайську назву першому науковому підтвердженню чорної діри дуже важливо для мене", – сказав професор Ларрі Кімур.

Як зробили унікальне фото. 10 квітня міжнародне об’єднання вчених Event Horizon Telescope організувало пряму трансляцію під час якої вдалось зробити фотографію чорної діри в центрі нашої галактики.

За припущенням вчених, маса діри у 4 мільйони разів перевищує Сонце. Аби зробити перше фото горизонту чорної діри, науковці об'єднали кілька телескопів світу в один надпотужний телескоп. Два телескопи були розміщені на Гавайях. Тому право назвати сфотографований об’єкт дали гавайському професору.

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Теги: Новини Техно Техно Космос
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