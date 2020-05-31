Microsoft випустила велике оновлення операційної системи Windows 10. Вже незабаром його автоматично отримуватимуть користувачі. Однак, це оновлення принесе не лише нові функції, але й позбавить деяких послуг.

Як пише windowslatest.com, оновлена версія Windows 10 під номером 2004 принесе низку оновлень. Про це 24 канал писав раніше.

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Разом з тим Microsoft прибрала з системи кілька функцій, які компанія визнала застарілими.

Які послуги зникнуть

Windows To Go – це функція, завдяки якій можна завантажувати систему з USB-накопичувача. Її випустили під час виходу Windows 8. Та зараз її вважають застарілою послугою, тож вони більше не буде підтримуватись. Також виробник припинив підтримку вбудованих додатків Messaging і Mobile Plans, які були актуальні під час Windows 10 Mobile.

Окрім того, зникне пошук та відтворення музики у голосовому помічнику Cortana, також зникнуть функції управління елементами розумного будинку.

У версії Windows 10 2004 вже немає бібліотеки Companion Device Framework (її використовувалась для управління фітнес-трекером Microsoft Band).

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Також виробник замінив утиліту Dynamic Disks на оновлений додаток Storage Spaces.

Коли чекати оновлення

Як кажуть у компанії, автоматичне оновлення операційної системи користувачам запропонують вже найближчим часом. При цьому користувачі можуть оновитись вручну. Для цього треба перейти у центр оновлень Windows і натиснути кнопку "Перевірка наявності оновлень". Автоматично оновлення почне надходити трохи згодом.