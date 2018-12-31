Великобританія вклала мільйони в розробку мікророботів для підземних робіт

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Розкопки
Розкопки / Фото з відкритих джерел

У Великобританії уряд інвестує мільйони для розробки мікроскопічних роботів, аби вони працювали у підземних трубопроводах без необхідності розкопувати дороги.

Про це повідомляє The Guardian.

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І все це для того, аби забути про неприємні розкопки та дорожні роботи. Розроблені у британських університетах мінімашини повинні ремонтувати поламки під землею без необхідності перекривати вулиці та перекопувати шляхи.

Також існуватимуть і повіцтряні та підводн версії  таких машин. За словами розробників, роботи будуть не більше одного сантиметра ваздовжки. Незважаючи на маленький розмір, винахід буде оснащено сенсорами та навігаційними системами.

Як зазначив Міністр науки Великої Британії Кріс Скідмор, його відомство виділило більше 30 мільйонів доларів для фінансування 15 проектів включно з тим, які стосуються роботів для підземних робіт. Саме цей проект отримав 9 мільйонів доларів від уряду.

Завдяки таким роботам країна зможе заощадити приблизно 7 мілярдів доларів, адже не буде необхідності в знятті та нанесенні дорожнього покриття.

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Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка Великобританія
Джерело: Техно
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