Viber запустив нову функцію: деталі

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Viber запустив нову функцію
Viber запустив нову функцію / portaltele.com.ua

Найпопулярніші В Україні месенджер Viber запустив новий сервіс Viber Local Number. Він передбачає переадресацію з місцевого орендованого номера на Viber-аккаунт.

Як пише tech.liga.net, функція дає змогу орендувати номер телефону в країні перебування. Дзвінки та SMS, які будуть надходити на цей номер, автоматично переадресовуються в Viber на аккаунт користувача. Важливо, що кількість вхідних дзвінків і SMS є необмеженою.

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Наразі така послуга доступна у Великобританії, США та Канаді. Та список країн обіцяють розширити. Тобто, українські користувачі можуть дзвонити закордон у ці країни. Та скоро список країн буде розширюватися.

Ціна питання. Стандартна вартість передплати на місцевий номер – 4,99 долара (135 гривень) на місяць. При цьому для перших 10 000 передплатників діє тариф на передплату – 1,99 доларів (54 гривні) на місяць.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Viber
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