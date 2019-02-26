Viber змінює правила: творцям чат-ботів доведеться платити

Додаток Viber буде стягувати плату із творців чат-ботів. Нові правила запрацюють з 1 квітня. Для клієнтів будуть доступні кілька варіантів тарифів.

Як пише ресурс TechCrunch, мінімальний тариф коштуватиме 4 500 доларів (126 000 гривень). Цей тариф передбачатиме ліміт на відправку до 500 тисяч повідомлень. Ще один тариф оцінений у 6 500 доларів 182 тисячі гривень) - він передбачає ліміт у мільйон повідомлень щомісяця.

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Ризик для компанії. Месенджер користується великим попитом в Україні та є одним із найпопулярніших у Східній Європі. Як пише видання, це дуже ризикований крок для компанії, адже це може відлякати компанії, які використовують чат-ботів для роботи у месенджері.

Після зміни правил багато компаній перейде на інші альтернативні платформи. Наприклад, Facebook Messenger.

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