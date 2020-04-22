Viber додав нову важливу функцію

Популярний месенджер Viber підвищує конфіденційність повідомлень користувачів. Незабаром у звичайних чатах з'являться повідомлення, які зникають.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Viber, користувачі додатка отримають важливий інструмент контролю над своїми даними.

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Як працює послуга

Функція повідомлень, які зникають, наразі доступна лише у секретних чатах, але незабаром вона з'явиться і у звичайних. Тож будь-який користувач Viber зможе встановити таймер для відправленого тексту, фото, відео або іншого типу файлу на кілька секунд, хвилин, годин або навіть днів.

Автоматичний відлік часу до ліквідації контенту запуститься після того, як одержувач побачить повідомлення.

Як створити повідомлення

Натиснути на позначку годинника в нижній частині чату і вибрати період зникнення для повідомлення;

Надрукувати текст і відправити повідомлення адресату.

Приховані та секретні чати Viber запустив у 2017 році.

"Ми зробимо повідомлення, які зникають, доступними для звичайних чатів з двома учасниками. Ми переконалися, що такий метод забезпечення конфіденційності, варто додати й у звичайні чати", – сказав операційний директор Rakuten Viber Офір Еял.

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