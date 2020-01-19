24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Під час запуску корабля SpaceX Crew Dragon стався вибух: відео

3216 Читать новость на русском
Запуск Crew Dragon завершився вибухом: відео / Соцмережі

Компанія SpaceX, засновником і керівником якої є американський підприємець Ілон Маск, провела фінальний тест капсули Crew Dragon від ракети-носія Falcon 9. Наступний крок – відправка капсули до Міжнародної комічної станції разом із астронавтами NASA на борту. Цього ж разу у капсулі були два манекени.

Цікаво, що у межах випробувань за кілька хвилин після зльоту Falcon 9 навмисно підірвали. Таким чином у SpaceX мали намір продемонструвати можливість долати позаштатні ситуації, тобто випробувати систему аварійного від'єднання капсули від ракети в польоті.

Цікаво! Сузір'я супутників SpaceX стало найбільшим в історії

Дивіться відео вибуху ракети Falcon 9 над Атлантичним океаном  

Водночас цей тест мав продемонструвати ефективність запасного плану, який повинна була розробити компанія у разі аварії. Зокрема, якби одна з ракет почала руйнуватися під час зльоту у NASA хотіли впевнитися, що, попри несправність, астронавти повернуться додому живими.

До цього корабель Crew Dragon автоматично відстикували за допомогою восьми двигунів SuperDraco. Опісля корабель з допомогою парашутів успішно повернувся на Землю та сів у Атлантичному океані в 32 кілометрах від узбережжя Флориди, де на Crew Dragon вже чекали рятувальники.

Сам пуск капсули Crew Dragon на ракеті Falcon 9 відбувся з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Спостерігати за подією можна було в прямій трансляції на ютьюб-каналі SpaceX і веб-сайті NASA.

SpaceX успішно протестувала космічний корабель Сrew Dragon: відео 

Що ще відомо про вищезазначений запуск капсули Crew Dragon

Випробування аварійного переривання польоту є одним із останніх етапів підготовки SpaceX до програми Commercial Crew. Ця урядова ініціатива є спрямованою на розвиток американської космонавтики загалом. Також вона має дозволити відмовитися від послуг "Роскосмосу" з відправки астронавтів на МКС. Протягом останніх шести років SpaceX розробляє для цієї мети капсулу Crew Dragon.

Додамо, що SpaceX вже проводила випробування аварійних систем Crew Dragon раніше, але не в повітрі. Так, у листопаді компанія успішно завершила наземні вогневі випробування двигунів системи евакуації капсули.

Хоча у 2020 році минуло лише 19 днів, однак SpaceX вже запускала ракети. Перший так запуск відбувся 7 січня, коли Falcon 9 вивів на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink. Загалом їхня вага становить близько 15 400 кілограмів. 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області
сьогодні
7345
Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Техно Новини Техно Новини США Космос SpaceX Ілон Маск Наука
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:06 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 1975
19 січня 22:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 4080
18 січня 22:06 Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні
Ірина Полицька 926
17 січня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 16227
16 січня 21:05 Скільки заробили українські розробники у грудні – інфографіка
Ірина Полицька 2176
Новини
Більше новин
Залиште відгук